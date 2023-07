Specchia: "Garcia deve sperare subito di essere accettato dal gruppo Napoli, altrimenti significa essere visti in maniera un pizzico incerta"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex allenatore del Benevento Paolo Specchia, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Garcia potrebbe avere la tendenza a lavorare sul piano atletico senza trascurare nulla, avendo i risultati giusti in campo: una volta la gente pensava che bastasse correre per vincere, invece sono tante le componenti che caratterizzano il successo di una squadra, ripetersi e confermarsi ad alti livelli tra Serie A e Champions League. Garcia deve sperare subito di essere accettato dal gruppo, perchè legarsi agli allenatori poi significa essere visti in maniera un pizzico incerta: il rapporto con Spalletti è stato empatico, il carisma non ce l’hanno tutti e Spalletti ce l’aveva. Tatticamente mi aspetto 4-3-3 o 4-2-3-1, non si può andare troppo distanti: avanzare un giocatori dietro la punta in verticale può essere una idea, penso a Raspadori che può giocare dietro l’attaccante centrale e Garcia sicuramente lo proverà”