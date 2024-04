Specchia: "Allenatore Napoli? Mi auguro che De Laurentiis si faccia guidare dallo Spirito Santo per non sbagliare"

Calciomercato Napoli - “Non so che scelta farà De Laurentiis in merito agli allenatori ma c'è bisogno di non sbagliare perché se sbagli l'allenatore diventa irrecuperabile la stagione come è accaduto quest'anno. Quindi mi auguro che De Laurentiis sia attento, lungimirante, si faccia guidare dallo Spirito Santo per non sbagliare. Nel calcio - ha detto l’allenatore Paolo Specchia a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre- le cose sembrano facili ma l'errore che si commette è che molti credono di sapere tutto in poco tempo pur facendo altre attività. E De Laurentiis è tra questi presidenti che poi mettono bocca su tutto, anche nelle questioni tecnico-tattiche”

“Per me se De Laurentiis fosse attento dovrebbe scegliere Gasperini, il quale rispetterebbe la sua filosofia. Gasperini magari non vince tanto ma vuole valorizzare il capitale; e De Laurentiis, infatti, compra sempre a poco sperando di monetizzare dopo, col tempo. E in questo Gasperini è un maestro perché lui i giocatori li cambia, li migliora, li struttura da grandi atleti. Gli fa perdere i loro difetti, imparano a soffrire, a correre. La corsa, infatti, è una qualità che nel calcio non può mancare. Secondo me un allenatore si affida al suo istinto, a quello che vede. A tal proposito mi viene in mente una frase di Calzona, quando ha detto che la squadra non percepisce il pericolo. Secondo me anche lui è il primo a non percepire il pericolo visto che da quando ha preso il Napoli continua a ripartire dal basso come se fosse una moda. Secondo me è sbagliato perché alcune cose vanno fatte con attenzione: se la squadra, in questo momento, non è quella dell'anno scorso allora perché rischiare. Se ci sono le condizioni, come quando non c'era Osimhen, allora sono d'accordo. Ma perché abusare in questa giocata bassa che poi ha fatto solo danni. La vera forza di una squadra è l'allenatore al di là del management, dei direttori. Ora abbiamo preso un direttore giovane e non abbiamo ancora scelto chi sarà l'allenatore. Direttore che, per altro, già sta collaborando con il Napoli”