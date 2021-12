Spalletti svela: "Ecco perchè ho sostituito Mertens"

Dries Mertens cambiato a fine primo tempo di Napoli Speziasul risultato di 0-0. Ha fatto tanto discutere la sostituzione e al termine della partita Luciano Spalletti svela tutto.

Post Napoli Spezia Luciano Spalletti in conferenza stampa parla del cambio di Mertens. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mertens è una scelta mia, non ha avuto nessun problema. Pensavo ci mancasse solo un po' di fisicità e per questo ho inserito Petagna senza stravolgere l'equilibrio della squadra che era ben messa in campo. Non è andata come ci aspettavamo".