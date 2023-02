Spalletti sulla Coppa Italia: "Ci siamo rimasti male e ci sono girate le scatole, era l'occasione per chi ha giocato meno di far vedere quanto vale"

Luciano Spalletti in conferenza stampa il giorno prima di Napoli Cremonese sulla Coppa Italia:

"Ci siamo rimasti male della sconfitta in Coppa Italia, perché per certi versi ci serviva la Coppa per far vedere quanto sono forti Zerbin, Gaetano e Zedadka, perché anche lui è forte. Per Bereszynski e altri. Sarebbe stato una competizione importante per chi non ha giocato tanto, per completamento di un lavoro e per fare esperienza. Una rosa del genere può giocare una partita in più. Spesso fare il viaggio, il ritiro e portarsi le valigie dietro diventano una fatica, ma se avessimo avuto modo di fare bene le scelte la Coppa ci sarebbe servita. Ci sono girate le scatole a fine partita, domani sul conto che gli dobbiamo presentare dobbiamo mettere anche questo".