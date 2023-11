Spalletti sul Napoli: "Stimo molto Garcia, ingiusto fare paragoni col passato che fa parte di una storia bellissima"

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa dell'Italia ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione del Napoli. Il Ct non si è sottratto alla domanda

Esonero Garcia, Spalletti torna a parlare del Napoli

"Mi ero preparato la risposta sul Napoli. Non credo sia giusto per Garcia fare paragoni o confronti con il passato. Ogni allenatore ha idee e storia. Deve essere giudicato per tutto: per chi sei, per tentativo di creare miglioramenti. Io lo stimo molto Garcia. Ha fatto vedere di essere perbene ed equilibrato. Non è stato giusto dal primo momento fare confronti con passato recente che fa parte di una storia bellissima, perché è stata una emozione bellissima"