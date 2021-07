Spalletti sul gruppo: "Convinti e buoni, amici fuori dal campo! Per me son certi delle loro qualità, determinati ad andare a tutta forza per il Napoli""

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Gentili lettrici e lettori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla diretta testuale della conferenza stampa di Luciano Spalletti che chiude il ritiro della squadra azzurra in Trentino. Ecco un estratto dalla conferenza integrale di Spalletti:

"Le qualità umane sono altissime in questo gruppo. Sono amici fuori dal campo, si vede che si vengono sempre incontro. Mi sembrano anche abbastanza covinti di essere forti. Sono convinti delle loro qualità. C'è da migliorare qualche cosa, ma li ho visti determinati nel mettere tutta la forza per il Napoli. Anche dai dettagli si è visto che sono disponibili in tutto per questa squadra e per la maglia. E' una maglia che dobbiamo imparare ad indossare anche quando non ci sono le partite. Napoli vuole vederla sempre indossata questa maglia, anche quando non si gioca".