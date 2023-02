Spalletti sul futuro: "Chi parla di contratti e scudetto vuole solo crearci problemi, abbiamo solo un pensiero"

Luciano Spalletti in conferenza stampa il giorno prima di Napoli Cremonese sul futuro:

"Non c'è pensiero alla Champions League per me, ho troppi motivi per pensare alla partita di domani con la Cremonese senza andare a disperdere attenzioni o pensieri che ci serviranno dentro la partita di domani. Perché non abbiamo ancora dimenticato che la Cremonese ci ha eliminato dalla Coppa Italia, abbiamo constatato tutte le qualità che ha questa squadra

In questo momento il mio contratto è solo un minuscolo dettaglio all'interno di una grandissima occasione. Se vogliamo complicarci le cose e crearci problemi allora parliamo del mio contratto, di quello dei giocatori ecc. Dobbiamo parlare del campo.

Non sono bravo a fare i conti e non voglio parlare di futuro e di cosa si può vincere. Chi parla di questo vuol creare problemi a noi. Forse vi sembrano poche 13 partite da vincere. Ho da recriminare poco in questa stagione, tutti si allenano in maniera seria e anche io stesso riesco a dare il meglio. Non ci sono rimorsi".