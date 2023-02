Spalletti sui tifosi: "Mi emoziona l'alchimia con la squadra, vogliamo riempire di gioia la nostra gente"

Luciano Spalletti in conferenza stampa il giorno prima di Napoli Cremonese sui tifosi:

Mi emoziona tanto l'alchimia tra squadra e pubblico, c'è sempre un clima bellissimo nelle nostre partite. Io ci trovo dei vantaggi se è quella la partecipazione del pubblico. Viene uno spettacolo più bello e godibile, che porta entusiasmo allo spogliatoio. Siamo contenti se il pubblico partecipa ed è felice. Abbiamo bisogno del sostegno del pubblico per come siamo fatti come squadra. Far stare bene il popolo di Napoli mi riempie di gioia. Mi dispiace non avere a Sassuolo la nostra Curva.