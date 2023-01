Napoli - Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma parla di Mourinho:

"Voglio fare gli auguri a Mourinho in ritardo per i suoi 60 anni, ci sono rimasto male che non mi ha invitato, sarà per la prossima volta. Mi sarei presentato con piacere e un regalo. E' un che alza il livello del calcio Mondiale. Bravo Mou, complimenti e auguri".