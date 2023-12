Spalletti su Raspadori: "Ragazzo fantastico, non si risparmia né in allenamento e né nello studio universitario"

Notizie Calcio - Intervistato dal Corriere della Sera, il Ct Luciano Spalletti ha speso parole al miele in particolare per Giacomo Raspadori: “Che obiettivo mi proponi per gli europei? Non mi pongo limiti, dipende solo da quanto riusciremo a migliorare, in primo luogo dentro di noi. Ci sono tanti giocatori giovani che possono crescere, come Scalvini, Udogie, Scamacca e davanti abbiamo, con Retegui, Raspadori, Kean, Immobile molto più di quanto si pensi. Raspadori, ad esempio, è un ragazzo fantastico: non rinuncia a impegnarsi né in allenamento né nel preparare uno dei suoi esami universitari