Spalletti su Koulibaly: "E' incedibile! Un leader come lui non si trova facilmente..."

Luciano Spalletti ha parlato, in conferenza stampa, di Kalidou Koulibaly e delle voci di calciomercato:

"Koulibaly? Anche l'anno scorso si parlava della possibilità di molte cessioni e poi invece non è successo. Solo chi era a scadenza è andato via. Proviamo a fare finta di essere un allenatore che ha Koulibaly in squadra. Per me è incedibile, perchè sono quei calciatori disponibili a dare una mano a tutti e avere quella capacità di mettere mano dove ce n'è bisogno. Diventa grosso e forte in base alla necessità che c'è. E' incedibile perchè vogliamo fare un campionato importante. Leader come lui si diventa negli anni, non ne trovi un altro subito pronto. E' in grado di restituire la palla alla passione che si respira qui".