Spalletti in conferenza stampa per Napoli-Torino. Luciano Spalletti in conferenza alla alla vigilia di Napoli-Torino parla di Ghoulam e Mertens rispondendo alla domanda di CalcioNapoli24:

"Ghoulam sta molto meglio, è molto vicino ad essere nelle condizioni di poter esprimere tutte le sue qualità. E' chiaro che per quelli che sono stati i suoi recenti passati, c'è bisogno di un inserimento più graduale, non di getto come Mertens".