Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa della gara con lo Spezia e di Ghoulam, domani capitano:

"Il Capitano domani sarà Ghoulam, Insigne non partirà dal primo minuto. Ultimamente ha giocato spesso titolare Mertens e far giocare Mertens e Osimhen insieme con Anguissa in campo è differente da non aver Anguissa in campo".