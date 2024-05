Spalletti: "Scudetto? L'ho rincorso per tutta la vita, raffigura tutte le facce della felicità dei napoletani"

Notizie Napoli calcio. Durante la presentazione di Vivo Azzurro Tv è intervenuto dal palco della Lanterna di Fuksas il commissario tecnico della nazionale Luciano Spalletti.

Lo stesso Spalletti ha parlato anche dello scudetto vinto l'anno scorso con il Napoli:

"Ho rincorso tutta la vita la vittoria dello scorso anno, quando ci sono arrivato ho visto che quell’evento in sé stesso o quella coppa non è nulla. Io non saprei descrivere la coppa dello scudetto, ma se fossi un pittore ti saprei rappresentare tutte le facce della felicità dei napoletani quel giorno. Bisogna essere responsabili perché c’è bisogno di appartenenza e di italianità, dobbiamo essere all’altezza della situazione a prescindere dal singolo episodio"