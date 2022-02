Spalletti: "Rrahmani e Juan Jesus sono tignosi nel modo di fare calcio, ma giocano da mesi e siamo senza ricambi"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Venezia-Napoli. Termina il match Venezia Napoli, parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dopo la partita della 24esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

L'allenatore della SSC Napoli è intervenuto in conferenza stampa dopo la gara:

"La vittoria pesa in maniera diversa? Noi o siamo forti o non lo siamo, non cambia dagli altri risultati. Napoli è stata creata per fare Napoli in tutte le parti, per fare un calcio forte con gente che sa come affrontare le situazioni in giro per il mondo. La squadra deve avere quella volontà e quella forza lì.

La difesa ha avuto un periodo dove fa vedere di conoscersi e di fare reparto, hanno migliorato la ricerca della costruzione bassa e nel pulire il pallone sin dal primo recupero. Rrahmani e Juan Jesus sono tignosi nel modo di fare calcio e di fare entrambe le fasi, siamo tranquilli. Però anche oggi abbiamo giocato senza un ricambio, si dice che siamo tanti ma non lo siamo mai: anche oggi avevamo due centrali che giocano da mesi, ancor di più vanno dati meriti per aver sviluppato le cose che dobbiamo fare in campo per dare sicurezza alla squadra"