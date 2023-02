Spalletti: "Disposti a morire per il Napoli, ieri un gesto di Kim dice tutto! Kvaratskhelia mi ricorda Salah" | VIDEO CN24

Napoli Calcio - Riconoscimento importante per Luciano Spalletti all’indomani di Napoli-Cremonese. Il mister ha infatti ricevuto il premio “Andrea Fortunato - Lo sport è vita” promosso dalla Fondazione Fioravante Polito e consegnato quest’oggi nel salone d’onore del Coni a Roma.

Premio Andrea Fortunato, Spalletti parla del Napoli

Il tecnico ha parlato a margine della premiazione: “Dobbiamo assolutamente essere responsabili e divulgare a queste generazioni attuali e future quella che è l’importante del passaporto ematico. Non è più tollerabile che ci siano persone che perdono la vita facendo sport, a qualsiasi livello. Abbiamo visto delle testimonianze e delle tragedie. Il papà di Yara era anche commosso per la tragedia vissuta e ha dato un messaggio importante, non bisogna avere rimorsi di non aver fatto tutto il possibile per salvare delle vite e dare un insegnamento a questi ragazzi. Bisogna usufruire della scienza per prevenire queste fatalità che accadono.

Come gestire la pressione emotiva di febbraio: “Non so se so effettivamente gestirla perché è un amore importante quello che si riceve, un abbraccio importante. Abbiamo l’imposizione di restituire tutta la qualità e tutto l’amore che abbiamo per questo sport ai nostri tifosi e agli amanti del calcio in generale. Ci vuole calma, molta calma (ride, ndr). Ora abbiamo del lavoro da fare, delle partite che non ci consentono di avere distrazioni. Mi fa piacere che la squadra sia così attenta e così vogliosa di giocare le gare una per volta come sta facendo”.

Alzare l’asticella: “Se non diamo il massimo non riusciamo a essere una squadra forte, non andiamo a riconoscere la totale qualità che ha la nostra squadra. Se andiamo in campo convinti che qualcosa ci sia dato d’ufficio è un errore che pagheremo caro. Dobbiamo andare concentrati nella gara e percepire tutte le difficoltà in maniera netta. Siamo disposti a distruggerci per un risultato del Napoli. L’emblema è il secondo gol di ieri dove ha messo la palla Kim, ci ha messo la faccia e la testa per avere quel vantaggio sul difensore che si è poi trasformato in un gol fondamentale”.

Napoli tra le top d’Europa: “L’Eintracht è forte quanto noi, abbiamo già guardato e studiato. Sarà una sfida difficilissima. Da qui in avanti, proprio perché si vanno ad accumulare delle situazioni, sarà più difficile essere così leggeri e creatici e creare uno spettacolo condiviso da tutti”.

Sulla voglia di allenare: "Per me è sempre un’emozione fare l’allenatore e andare dentro lo spogliatoio e sentire gli odori dell’erba e di quelle cose che fanno parte di questo sport. Ho avuto la fortuna di allenare grandissimi giocatori e non ho rimorsi, può succedere quel che gli pare. Vivo bene perché ho dedicato una vita a questo sport e continuerò a farlo. Quando lo fai così, diventa più facile accettare il risultato”.

Il ricordo di Maradona: “Ce l’abbiamo lì vicino a noi nello spogliatoio e molti vanno a toccarlo, io pure quando si va in campo perché lo vogliamo portare dentro quella che è la qualità della nostra squadra. Lui è stato uno che ha vinto attraverso il gioco e la qualità che piacciono agli sportivi. Vogliamo cercare di assomigliargli il più possibile e lo porteremo sempre dietro per gli insegnamenti che ci ha dato”.

Infine su Kvatatskhelia e quale giocatore gli ricorda: “Tutti hanno un qualcosa di particolare, lui è veramente uno che ha questa sensibilità nel dribbling e nell’accarezzare la palla e portare quelle finte così difficili da cui difendersi. Forse mi ricorda Momo Salah, ha questa qualità nello stretto e questa finalizzazione così precisa. Non sente le pressioni, è un ragazzo tranquillo ed eccezionale che avrà un grandissimo futuro”.