Spalletti: "Ospina e Osimhen? Il presidente mi trova d'accordo: brutto andare al teatro e non vedere i migliori attori"

Napoli Calcio - Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato di domani, allo stadio Diego Armando Maradona, contro la Juventus:

"Infortuni e rientri di Ospina e Osimhen? Chiaro che poi con queste partite delle nazionali, questi obblighi dei voli transoceanici, qualche problema viene fuori per le società. Il presidente mi trova d'accordo quando dice che questa cosa va messa a posto, perché poi sarà una giornata di campionato condizionata e penalizzando delle squadre. E' come quando vai a teatro e non trovi i migliori attori per fare le scene. Penso che questo sia l'aspetto a dover poi far prendere delle decisioni e trovare soluzioni diverse. Noi sappiamo un po' tutto di tutti, ma dobbiamo ancora vederlo Osimhen. Come è successo alla Juventus, ci dobbiamo rendere conto all'ultimo momento di quello che sarà il nostro scenario".