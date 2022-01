Spalletti: "Osimhen e Zielinski unici, vorremmo averli sempre a disposizione. Mihajlovic? Persona intelligente, Napoli merita simpatia"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN prima della partita contro il Bologna. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Mi fa piacere avere se non sempre quasi sempre la mia rosa a disposizione. E' dalla qualità di tutta la rosa che si può emergere come squadra forte. Le caratteristiche di Osimhen e Zielinski le ritrovi difficilmente in altri calciatori. E' una qualità di cui vorremmo avere sempre la disponibilità. Averli oggi con noi dà serenità a tutta la squadra. Mihajlovic? E' facile andare d'accordo con lui, dice quello che pensa. Se ha evidenziato questa stima verso il Napoli e la città di Napoli significa che è una persona intelligente. Napoli merita la simpatia delle persone in generale. Ha valutato, essendo un allenatore forte, che il Napoli ha ottimi calciatori e noi lo ringraziamo e ricambiamo i complimenti. Lui ha portato il Bologna a livelli mai raggiunti prima".