Spalletti: "Ogni incontro con un napoletano è un arricchimento, Napoli città che corregge gli errori"

Notizie Calcio Napoli - Intervenuto all’evento ‘Hall of Fame del Calcio Italiano’, Luciano Spalletti ha parlato del suo legame con Napoli squadra e città : “Vincere un campionato come fatto a Napoli si può innanzitutto avendo a disposizione grandissimi giocatori, perché quel che conta tanto è la qualità e il livello dei giocatori in gruppo. Ho avuto atleti fantastici che mi hanno dato la loro disponibilità permettendo di creare un corpo unico, lavoravano tutti con una serietà importante. In quell'ambiente poi diventa un po' più facile riuscire a creare sensazioni particolari, riuscire a creare qualcosa che viene dal cuore perché la vivono in questo modo. Ogni incontro con una persona di Napoli è un arricchimento e devi dimostrare e dare tutto. Napoli è città che ti mette a posto le cose che si sbagliano, te la fanno apparire corretta anche quando l'hai fatta male".Â