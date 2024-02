Spalletti mostra la stanza da letto a Castel Volturno, poi le parole sul Napoli e l'Italia al TG1 | VIDEO

Luciano Spalletti è tornato a parlare del Napoli e della Nazionale italiana al TG1 della Rai, nella sua campagna toscana e ha mostrato la foto della stanza dove dormiva nel centro sportivo di Castel Volturno:

Su Sinner: "Sarebbe stato un capitano della mia nazionale, fosse stato un calciatore".

E su Euro2024 e poi i Mondiali, dice: "Bene farsi trovare pronti e montare sopra su questo treno, al volo!".

Ecco il video:

"Lo scudetto col #Napoli non lo dimenticherò mai, ora vietato perdere l'europeo".

Luciano #Spalletti, Ct della Nazionale, si racconta al #Tg1 in una versione inedita, nella sua tenuta in Toscana.



Marco Franzelli pic.twitter.com/9BTqYmX565