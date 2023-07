Spalletti: "Mio ritorno a Napoli? Ora facciano le scelte che devono fare"

Luciano Spalletti, ospite stasera dell'evento "Certaldo nel Pallone" ha parlato anche della squadra avuta a Napoli, esaltando in particolare un calciatore. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Ce ne sono tanti di grandissimi calciatori al Napoli, se devo sceglierne uno mettendoci più cose dentro dico Giovanni Di Lorenzo. Il capitano è fatto di quella pasta veramente differente da tutti: per descrivere le caratteristiche di una partita si fa l'esempio di un recipiente, di una scatola: la partita è una scatola dove vanno messe più cose dentro. È chiaro che la tua qualità va esibita in modo totale ma serve anche metterci qualcos'altro: si dice che si dovrebbe essere scanzonati, ma anche esecutività. Noi ce l'avevamo tutte e due e Di Lorenzo è quello che riempie nel modo migliore la scatola della partita".

Escludi un ritorno al Napoli? "Siccome ho detto che al Napoli voglio bene adesso gli lascio la tranquillità di fare le scelte che deve fare e di disputare un altro straordinario campionato visto che hanno una squadra straordinaria".