Spalletti: "Mertens è un leader nello spogliatoio, per me resta! Ospina? Rispettato da tutti, ha dato un grande contributo"

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, in conferenza stampa ha parlato di Mertens e Ospina:

"Mertens e Ospina? Il fine ciclo ha mostrato anche di avere molti leader a scadenza, la partenza del capitano che già a gennaio sapevamo sarebbe partito. Perderli tutti è difficile, si comprano i calciatori ma fare il leader ti porta via un po' di tempo. Dal punto di vista tecnico, per Mertens la storia parla per lui. Il contributo che ha dato anche in questa stagione è stato importantissimo. Stesso discorso vale per Ospina: sono calciatori che hanno esperienza che possono trasferirla nello spogliatoio anche quando non parla. David è un calciatore che parla poco, dolcissimo ma non alza mai la voce e ha il rispetto dei propri compagni.

Se mi batto per tenere Mertens? Sì, c'è il mio assenso anche a lui, è un leader dello spogliatoio, il discorso precedente va in questa direzione. Quando il presidente me l'ha chiesto ho detto che può rimanere.".