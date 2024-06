Spalletti, l’amico Esposito: “Stasera spero di sentire Luciano dopo la Spagna! Caso Di Lorenzo? Luciano metterà una buona parola per la sua permanenza"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore e amico di Luciano Spalletti. Di seguito, un estratto dell’intervista diffuso tramite comunicato da Radio Punto Nuovo: “Non mi sono ancora sentito con Luciano, dopo la gara di questa sera ci sentiremo spero (ride ndr)… Lo vedo concentratissimo per questo Europeo, poi è fatto così: anche a Napoli gli mandavo i miei complimenti e rispondeva dopo settimane (ride ndr)! In questa Italia vedo molte cose del suo Napoli, ha rotto subito il ghiaccio con la rete di Bajrami e ha reagito alla grande. L’Albania è una squadra modesta, però non era facile ripartire dopo la scoppola iniziale. I principi di gioco di Luciano sono già visibili, ho rivisto un’armonia di gruppo che mancava da tempo alla Nazionale. Poi ho rivisto lo schema del gol di Bastoni e ho sorriso, lo facevamo anche noi dai tempi dell’Empoli! Spalletti consiglierà Di Lorenzo per restare al Napoli? Sicuramente… Giovanni è il capitano del Napoli e una mezza stagione sbagliata non può compromettere tutto. Luciano ha il Napoli tatuato sulla pelle e metterà una buona parola per la sua permanenza in azzurro. Con Conte, Di Lorenzo può aprire un nuovo ciclo col Napoli”.