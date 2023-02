Spalletti in Arabia Saudita: a Sportitalia svelano il retroscena

Napoli - Ultimissime di calciomercato che riguardano l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti con un retroscena da Sportitalia riguardo quanto poteva accadere negli anni passati.

Calciomercato: Spalletti in Arabia Saudita, retroscena Sportitalia

E' stato direttamente il direttore sportivo Malu Mpasinkatu, durante la trasmissione su Sportitalia mercato, che ha raccontato un retroscena su Luciano Spalletti che, prima di intraprendere l'avventura sulla panchina del Napoli, ha ricevuto un'altra offerta importante:

"C'erano delle voci che volevano Spalletti in Arabia Saudita. Allora io personalmente lo chiamai per chiederglielo e per fargli questa proposta ma lui mi disse di no. Mi confessò che stava aspettando una squadra, senza dirmi quale, per fare la storia”.