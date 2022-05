Spalletti: "Ho fatto il bischero in conferenza per un motivo, al Napoli manca qualche caratteristica"

Conferenza stampa di Luciano Spalletti post Napoli Genoa. Al termine del match Napoli Genoa, parla in conferenza Spalletti per il calcio Napoli dopo la 37esima giornata del calendario di Serie A. Su CalcioNapoli24 la conferenza in diretta di Spalletti.

"Insigne unico addio da qui a inizio stagione? La mia è una squadra forte, manca di qualche caratteristica per il calcio attuale, per il completamento. Un'altra cosa fondamentale è dichiarare gli obiettivi, altrimenti diventa un macello sempre. In questo periodo ho fatto un po' il bischero in conferenza, ma quando si vuol sotterrare ciò che di buono è stato fatto devo mettermi di traverso. Poi è chiaro che si poteva lottare fino in fondo, sono il primo a non averci dormito dopo certe partite perse in casa, per quello che è il nostro valore. Proprio perchè ne abbiamo perse troppe, ci manca qualcosa per stare a quel livello lì: ok una, ma su quattro-cinque va fatta una analisi profonda. Non è che si perde per una motivazione, ma perchè c'è un livello che ti crea una sofferenza. E un po' di forza in alcune situazioni ci manca per stare in un calcio fatto di continue pallate. Oggi fin quando il Genoa ce l'ha fatta è stata una partita un po' complicata, poi loro sono calati e per noi è stato più facile. Dipende da ciò che si vuol fare, per cosa si vuol giocare. Il presidente l'ha detto: ci sono dei contratti un po' alti ed il budget va abbassato"