Spalletti: "Gol di Petagna liberatorio per tutti, Insigne negli anni ha dimostrato che uomo è. Lobotka può diventare come Jorginho"

Napoli calcio - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN al termine della partita contro la Sampdoria. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"L'esultanza era per il Napoli tutto, quello di Petagna è stato per tutti quanti noi un gol liberatorio. Non era facile, la Samp è stata molto sulle difensive e noi abbiamo fatto una buonissima partita, al di là dell1-0. Abbiamo fatto un buon lavoro anche quando c'era da riaggredire per riprendere il possesso del pallone. Insigne? E' fondamentale il rapporto con i tifosi, ma a loro non gli si racconta niente, sanno benissimo valutare da soli il comportamento di un calciatore. Hanno avuto tanti anni per conoscere Insigne, ed ora dipendono tutti da quella conoscenza lì. Per noi è un calciatore importante, oggi non avevamo tantissime sostituzioni in avanti. Avere Insigne a disposizione da qui alla fine del campionato può darci una grande mano.

Quando si gioca con due mediani, se i terzini sono bassi sono in mezzo al campo, così come ci sta che a volte un mediano si metta tra i centrali e l'altro si allarga. Elmas è bravo a giocare in mezzo al campo e, alzando Di Lorenzo, potevi sviluppare gioco. Quando tutti e due mediani sono in mezzo al campo, si rischia di essere attaccati anche da un solo calciatore. Petagna? Loro quando sono passati in svantaggio sono venuti a pressarci e liberavano un centrale per marcare Mertens. Così si creava l'uno contro uno di Petagna con i lungolinea, diventavano passaggi molto buoni e lui si è fatto sempre trovare pronto.

Lobotka? E' un giocatore veramente forte, può diventare un giocatore come Jorginho che prende per mano la squadra. A volte gioca dietro anche quando può puntare in avanti. E' abituato a giocare vicino, ma quando inverte il senso di corso e supera la linea è in grado di spaccare la mediana in due, ti crea inevitabilmente degli spazi".