Spalletti: "Giocata una buona gara ma ora lavoriamo per battere l'Ucraina. L'Italia non gioca in uno stadio ma nel mondo..."

Luciano Spalletti, Ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio con la Macedonia del Nord:

"La sofferenza è stata sul piano di queste ribattute e seconde palle dove non siamo stati pronti a ricreare il blocco squadra e le seconde palle sono state oggetto di riconquista avversaria. La squadra ha giocato una buona partita, non abbiamo concesso molto e nelle possibilità di scelta c'era lo spazio e la tranquillità nei passaggi per andare a fare male. Ucraina? Dobbiamo lavorare da quello che abbiamo fatto oggi e migliorarci. Ero emozionato ma dormo sempre poco. L'Italia gioca in tutto il mondo non solo in uno stadio e tutta l'Italia era in Tv a guardarci".