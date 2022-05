Spalletti: "Estate particolare per la preparazione in vista dei Mondiali? Dico..."

Presentazione ritiro Napoli a Dimaro: conferenza stampa con Luciano Spalletti e Aurelio De Laurentiis alle ore 13:00 per dare il via alla prossima stagione degli azzurri. Si andrà in ritiro a Dimaro Folgarida, in Val di Sole nel Trentino occidentale dal 9 al 19 luglio.

Ritiro Napoli Dimaro: presentazione con Spalletti e De Laurentiis

Parla Spalletti:

"Estate particolare per la preparazione in vista dei Mondiali? Negli ultimi anni si parla di attività vera, non si fanno più le preparazioni di una volta. Basate sull'arrivare in fondo al campionato. Perché quello fatto d'estate te lo devi ritrovare a marzo-aprile-maggio. Si fanno adesso dei lavori di resistenza, forza e velocità, oltre all'intesa tecnica di squadra. Ma soprattutto oggi si va a incrementare la qualità, lo stare in campo bene, con tutte queste ricerche di mettere a posto il motore del calciatore. Però è un motore che poi ha bisogno susseguentemente di settimana in settimana di andare a richiamare queste qualità. Non cambierà tanto, si fa l'elenco e l'ordine delle partite. Si vede quanto sono ravvicinate, quello che si può mettere dentro una settimana tipo o in una con più impegni. Questo dipenderà dal calendario"

Conferenza stampa che inizierà alle ore 13:00 presso la SSC Napoli Konami Training Center a Castel Volturno, i presenti: