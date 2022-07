Spalletti: "Dybala e Deulofeu? Ecco come stanno le cose"

Calcio Napoli - Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei giornalisti dopo l'amichevole vinta contro il Perugia:

"Purtroppo il mercato ormai assume delle caratteristiche differenti a quanto fatto precedentemente. Si andrà a giocare con squadre ancora da definire e molti colpi verranno fatti all'ultimo momento perchè c'è questa difficoltà di riuscire a trovare dei soldini per fare delle operazioni in entrata e fino a che non si arriva all'ultimo i prestiti non partono. Prima si deve riuscire a fare le vendite. Non so se questo discorso che vale per Dybala. Leggo che ci sono diverse squadre su di lui, ha un contratto alto. E probabilmente le sue richieste sono alte per il momento, per una società che deve pensarci bene



Deulofeu? Mi fido di Giuntoli, ha in mano le situazioni e i nomi di cui si parla. Poi possono essere prese decisioni improvvise all’ultimo, prima si pensava di prendere uno e poi si prende un altro. Importante è sostituire la qualità di chi è andato via"