Spalletti: "Chi tiene paura nun se cocca cu 'e femmene belle? Dipende da noi, ho fonti misteriose che possono darci soluzioni"

Ultime notizie calcio Napoli - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, presenta in quel di Castel Volturno, al Konami Training Center, la sfida di domani allo stadio Olimpico contro la Lazio.

Detto napoletano: 'Chi tiene paura nun se cocca cu 'e femmene belle'. Nel Napoli paura o problema atletico?

"Non c'è niente che non sappiamo del nostro sport, conosciamo i momenti difficili perché ne abbiamo già superati diversi. La soluzione è sempre dentro noi stessi. Tra il periodo peggiore ed il periodo migliore ci siamo sempre noi di mezzo, siamo sempre gli stessi. Dipende tutto da noi. Abbiamo perso energie, è vero, ma allo stesso tempo dentro la squadra ancora ho tante fonti misteriose che possono darci delle soluzioni a tante cose. Giochiamo con fiducia, abbiamo una chance da giocarci. E' l'occasione per far vedere se la nostra forza può andare oltre tutto"