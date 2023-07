Spalletti: "Bellissimo rendere i napoletani orgogliosi d'esserlo! Scudetto nel mirino sin da subito, avrei voluto festeggiarlo con Troisi" | VIDEO

Ultime notizie Napoli - A Luciano Spalletti, ex allenatore del Napoli, è stato consegnato nei giorni scorsi il Premio Artis Suavitas 2023.

Premio Spalletti, la motivazione

Questa la motivazione:

“Uomini forti, destini forti è il suo mantra. La sua, però, è una forza speciale, per certi versi magica, che lo accomuna ai Grandi della Storia. Come gli artisti sublimi e i filosofi arguti che rivoluzionano e cambiano per sempre il contesto in cui si inseriscono, lui rimarrà per sempre nella storia per la sua capacità di spazzare via il fatalismo di un popolo e di aver saputo imporre, in campo e fuori, un nuovo linguaggio, mediante il quale ha dimostrato di dominare con la forza delle idee, regalando emozioni uniche in Italia ed in Europa, elevando quello che per molti è un gioco “rozzo” alla stregua di una forma d’Arte”

Premio Artis Suavitas, parla Spalletti

Premiato a Pompei, nell’Anfiteatro Romano del Parco Archeologico - patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni:

“Facile emozionarsi in un posto come quello di Napoli, di fronte ad un pubblico e ad una passione calcistica come quella di Napoli. Ed è bellissimo se si riesce a rendere orgogliosi i napoletani di essere tali. Mi aspettavo un finale così? Quando si viene ad allenare in città come queste qui, nate anche per il calcio, che hanno visto allenatori bravissimi e calciatori che non ha mai visto nessuno come Diego, è chiaro che l’ambizione dev’essere altissima, non ci si può accontentare facilmente. Quando siamo partiti con la mia famiglia, perchè poi in casa se ne parla della professione, si era messo nel mirino anche la possibilità di poter vincere, perchè secondi si era già arrivati, le coppe si erano già vinte, mancava da tanti anni il primato quindi si va a tentare di fare il massimo. Un napoletano che avrei voluto incontrare e che non ho ancora visto? Forse sì, quando ero chiuso nel mio ufficio a preparare i chiodi da mettere nelle ruote dei nostri avversari mi passavano spesso dei video di Massimo Troisi. Aver avuto la possibilità ora di festeggiare un minuto solo con lui lo scudetto, per vedere il taglio che gli avrebbe dato, mi manca”

Si è svolta la quarta edizione del Premio Artis Suavitas, evento organizzato dall’Associazione ArtisSuavitasAps, presieduta dall’Avv. Antonio Larizza, in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompeie con il Patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Istruzione e del Merito, della Regione Campania, della Città Metropolitana di Napoli, di Scabec SpA, dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” e di RAI-Campania. La conduzione della serata è stata affidata a Veronica Maya, presentatrice RAI e volto noto di importanti programmi televisivi.

Questi gli autorevoli premiati che hanno ritirato il Premio Artis Suavitas 2023 nell'Anfiteatro del Parco Archeologico di Pompei il 30 giugno 2023:

Cast di “Mare Fuori”: Ludovica Coscione, Vincenzo Ferrera, Giuseppe Pirozzi e ArtemTkachuk ;

; Sergio Capaldo, imprenditore;

imprenditore; Benedetta Caretta, cantante;

cantante; Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista;

psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista; Placido Domingo, tenore;

tenore; Gialappa’s Band, autori televisivi;

autori televisivi; Carolina Kostner, pattinatrice artistica;

pattinatrice artistica; Iginio Massari, Maestro pasticcere;

Maestro pasticcere; Ciro Palumbo, pittore ;

pittore Beatrice Rana, pianista;

pianista; Gianulca Rotondi, imprenditore;

imprenditore; Wang Shaoqiang, direttore del Guangdong Museum of Art di Guangzhou (Cina);

direttore del Guangdong Museum of Art di Guangzhou (Cina); Luciano Spalletti, allenatore di calcio;

allenatore di calcio; Walter Veltroni, politico, giornalista, scrittore e regista.

Durante la cerimonia del 30 giugno è stata premiata anche la dott.ssa Claudia Marano, in qualità di vincitrice del bando dedicato al laureato più meritevole nel corso dell'anno Accademico di riferimento, la quale, in base a quanto stabilito dal Comitato Scientifico del Premio Artis Suavitas, riceverà una Borsa di Studio per accedere ad un Master di Secondo Livello presso una delle Università presenti sul territorio regionale della Campania.

Claudia Marano ha conseguito la Laurea Magistrale in “Relazioni Internazionali ed Analisi di Scenario” presso il dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II", con votazione di 110 e lode e menzione accademica.

Il Comitato Scientifico che ha selezionato tutti i premiati risulta essere così composto: Nicola Graziano, magistrato, giornalista e scrittore; Gabriel Zuchtriegel, direttore generale del Parco Archeologico di Pompei; Maurizio de Giovanni, scrittore, sceneggiatore, autore e drammaturgo; Antonello Paolo Perillo, giornalista e vicedirettore della Tgr Rai nazionale; Antonio Carmine Fiordellisi, manager di Zurich Bank.

La scultura del Premio “Artis Suavitas”, realizzata dall'Artista Cettina Prezioso, in collaborazione con Anna Napolitano, rappresenta l'Albero della Cultura, raffigurante una persona che legge prendendo linfa vitale dai valori sociali della propria terra, valori fondamentali per chi è ben radicato nel suo ambito sociale, saperi degni di essere appresi e trasmessi alle generazioni successive. Il perpetuarsi, la ciclicità di questi valori viene dimostrata nell'opera dalle radici dell'albero che affondano in una ruota, simbolo di rinnovamento e del trascorrere inesorabile del tempo.

