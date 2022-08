Spalletti: "Alcune cose sono andate bene, altre meno. La prossima formazione va valutata per quanto visto oggi"

Al termine di Napoli-Girona è intervenuto Luciano Spalletti ai microfoni della diretta Facebook della SSC Napoli. Queste le sue parole:

"E' andata uguale alle altre, certe cose si sono sviluppate tanto bene come il pressing e altro. Poi in altri momenti poco meno. I ragazzi entrati nel secondo tempo sono entrati molto bene, ci hanno messo il ritmo giusto. Abbiamo avuto diverse occasioni anche nel primo tempo. Per l'ultima amichevole ci vogliamo preparare nello stesso modo, con gli undici iniziali dell'amichevole degli ultimi venti minuti. La prossima formazione va valutata di conseguenza di quello che è uscito fuori oggi".