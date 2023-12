Spalletti a Sky: "Vi racconto due aneddoti inediti su Raspadori e Kim. Napoli cicatrice bellissima sulla mia pelle"

Ultimissime Calcio Napoli - Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine del Gran Galà del Calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Scudetto? Tutto bellissimo. Una squadra estremamente collaborativa. Era una roba bellissima vederli insieme nello spogliatoio. Io ho fatto poco lavoro, loro hanno capito tutti per chi dovevano vincere. Oltre a calciatori era una squadra di uomini veri. Noi siamo partiti per vincere, ADL è bravo a motivare gli altri. Se passeggi per la città l'amore dei napoletani lo senti. Io vivo per questo, ho tritato la famiglia per stare dietro il pallone. Trovarmi ora come allenatore della Nazionale è come essere in paradiso. Il Napoli è una cicatrice bellissima sulla mia pelle.

Su Raspadori e Kim, l'ex allenatore del Napoli ha dichiarato: "Jack è un ragazzo eccezionale, mi chiedeva il permesso di venire più tardi all'allenamento perchè doveva fare gli esami all'università. Kim non parlava italiano, mi guardava e diceva: 'Mister, yes o no?'. E andava. Un ragazzo magnifico. Vengono da quel paese lì, da quelle tradizioni, lui nell’esecutività era una roba impressionante. Kvara? Ha ancora margini di crescita incredibili. Quando si facevano gli allenamenti, Di Lorenzo se lo ritrovava davanti. Gli chiedevo: 'DiLo, ma com'è?'. E lui: 'Mister, lo faccia giocare anche sull’altra fascia".