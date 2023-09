Spalletti a Sky: "L'Italia ha qualche ferita, dobbiamo rimetterle a posto! Voglio ordine, estro e fantasia in campo"

Ultime notizie Nazionale italiana - La prima volta di Luciano Spalletti alla guida della Nazionale. Alla vigilia della sfida contro la Macedonia del Nord, il nuovo Ct della Nazionale ha parlato così nell’intervista rilasciata a Sky Sport:

"Bisogna riuscire a fare emozionare tutti gli italiani, perché siamo la squadra, il gruppo di tutti gli italiani. Oltre che cercare di fare risultato, dobbiamo far nascere l’amore attraverso quello che riusciremo a sviluppare in campo. Per ora siamo i selezionati dalla Nazionale, io compreso, poi sarà quello che riusciremo e determinare in campo che dirà se siamo l'Italia. Anche io sono selezionato!".