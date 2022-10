Spalletti a Dazn: "Rrahmani è da valutare, la squadra non molla mai e ha avuto sempre lucidità. La Cremonese non merita questa classifica"

Al termine di Cremonese-Napoli ha parlato Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn:

"Non è stata una gara facile per noi, abbiamo subito il gol su un rimpallo e poi da lì la partita è andata verso una caratteristica diversa da quella che volevamo. La squadra non ha mai perso lucidità nel fare le cose, alla fine siamo stati premiati. Simeone ha fatto un grande gol, ma la partita è stata difficile. La Cremonese non merita la classifica che ha per quello visto oggi, è una squadra ben messa in campo. Tutti sono a disposizione senza pensare i minuti che giocano o non giocano. COn ragazzi giovani così diventa tutto più facile.

Ho la sensazione di squadra che non abbassa mai l'intensità, è il motivo per cui vesti la maglia del Napoli. L'intenzione è sempre la stessa, quella di andare fino alla fine. Rrahmani è da valutare nelle prossime ore. Dovevamo trovare superiorità numerica, Lobotka ci ha aiutato".