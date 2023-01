Spalletti a Dazn: "Qualche giocatore era sottotono rispetto al solito, troppo lenti per creare disordini all'Inter"

Al termine di Inter-Napoli sono arrivate le parole di Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore del Napoli:

"Loro come fanno sempre hanno messo Calha su Lobotka, volevamo essere più bravi in determinate situazioni. Non siamo andati con qualità da una parte al'altra, la palla è girata sempre molto lenta. Dovevamo fare di più sotto l'aspetto della qualità, qualche giocatore è stato sottotono rispetto al solito. Volevamo creare disordini nella loro difesa facendo girare la palla, ma è stato fatto tutto lentamente e allora diventava difficile. Con una squadra ordinata e fisica così diventa difficile se siamo lenti come oggi".