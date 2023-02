Spalletti a Dazn: "Bravo Osi, la prossima si sdebiterà con Kvara. Finalmente Hamsik ha tagliato la cresta, era orribile"

Al termine della partita Spezia Napoli è intervenuto Luciano Spalletti ai microfoni di Dazn:

"La squadra è stata bravissima a farsi trovare pronta oggi. Ci sono tante cose che ci rendono squadra, c'è grande disponibilità e oggi Kvara ha fatto segnare Osimhen, ma la prossima volta sarà Osi a far segnare sicuramente Kvara, c'è grande disponibilità, amicizia e valori di squadra. Mai visto un salto come quello di Osimhen, da fermo e con due piedi è una roba mai vista. Solitamente lo si vede in terzo tempo con un piede, quello di oggi è una roba incredibile. Bravo Osi.

Oggi loro ci hanno tolto tante soluzioni e diverse cose non ci sono riuscite. Il motvo è che ci chiudeevano bene. Nonostante alcuni meccanismi ci sono riusciti poco siamo stati bravi a trovare le soluzioni giuste. I punti non sono 16, le altre ancora devono giocare. Nessuno ci sperava e credeva che potessimo fare un filotto del genere, ora nessuno pensa lo stesso delle altre, quindi abbiamo il dovere di vincere le partite perché ci sono momenti della vita dove ci si accontenta o si gioca al raddoppio e noi così faremo.

Mi fa piacere per Hamsik che ha tolto la cresta, era una cosa insopportabile, ma non ha niente a che vedere con lo scudetto. Si fa i complimenti del Napoli per essere moderno, ancora con questa cresta era inguardabile. Lui è venuto a trovarci e gli ho detto queste cose, voleva tagliarla solo quando smetteva e invece ha deciso di farlo prima perché è una persona intelligente e fantastica. Il rigorista è Kvara, ma anche oggi si sono parlati perché ci sono tanti tiratori. Kvara è molto disponibile, ma oggi non ho voluto che fosse disponibile".