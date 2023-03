Spalletti a Dazn: "Abbiamo fatto le scelte peggiori di sempre, ma i ragazzi hanno dato tutto ed erano dispiaciuti nello spogliatoio. E' mancata la solita qualità"

Ai microfoni di Dazn, al termine di Napoli Lazio, è intervenuto il Luciano Spalletti. Queste le sue parole:

"Abbiamo palleggiato in maniera più sporca del solito, abbiamo forzato le uscite laterali doe loro ci lasciavano le linee di gioco. Potevamo andare anche in mezzo, ma siamo stati poco pazienti e abbiamo cercato poco di liberare il mediano, sia per noi che per loro era la postazione su cui poter scalare. Nel secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa per liberare e far giocare Lobotka, nel secondo tempo ci è riuscito di più ma per la qualità espressa potevamo fare qualcosa di più. Potevamo fare delle giocate di prima e farlo con più qualità.

Ci serviva scalare nelle posizioni per puntare la loro prima difensiva. Mi aspettavo la Lazio così, spesso è così bassa in maniera compatta. C'era possibilità di andare dietro la loro linea difensiva, abbiamo fatto le scelte peggiori di sempre ma può capitare perché ho visto grande voglia dei miei ragazzi. Tutti hanno mostrato atteggiamento e voler fare la partita, loro sono stati fortunati sulla traversa e noi ingenui sul gol di Vecino con quella respinta al limite dell'area. Vecino ha fatto un grande gol, il rapporto nostro precedente non poteva intaccare la sua voglia di fare tre punti con la sua squadra attuale.

Ho visto il dispiacere nel rientro degli spogliatoi, è stata una partita andata storta e sfortunata, si va a riprendere il lavoro da dove avevamo lasciato, dovevamo mettere più qualità e creargli più complicazioni per come fatto nel secondo tempo".