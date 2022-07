Spalletti a CN24: "Sono disposto a cambiare ruolo a Zielinski, ha qualità superiori rispetto a quanto dato. Ci faremo trovare pronti sul mercato"

Dal ritiro di Dimaro ha parlato in conferenza stampa anche Luciano Spalletti sul calciomercato del Napoli e non solo. L'allenaotre ha risposto ad una nostra domanda anche su Zielinski.

Conferenza Spalletti: la risposta a CN24 su Zielinski e il mercato

Calciomercato Napoli - Queste le parole di Luciano Spalletti a CalcioNapoli24:

"Bisogna esser sempre pronti a fare valutazioni e svoltare all'mprovviso in base a quel che succede sul mercato. Se parte un giocatore forte di una squadra forte, poi a catena si scatena il mercato di quel ruolo.

Zielinski? Zielo è un calciatore forte, che soprattutto deve ritrovare la sua qualità che aveva recentemente: di essere disposto a fare tutto e se posso lo tiro qualche metro indietro rispetto al ruolo di trequartista. Per una valutazione tecnica ha bisogno di spazi ampi. Per far vedere le sue qualità. Dipenderà dalle partite, se giocheremo col sotto punta o con il vertice basso. Ha dato il suo contributo, ma è giusto quel che dice: ha potenzialità superiori a quanto ha dato".