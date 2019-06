Spal, Semplici: "Lazzari pronto al salto di qualità, ma Carlo deve prendere Fares! Scudetto? Il Napoli può fare meglio del secondo posto"

Ultimissime Napoli di calciomercato. Quest'anno la salvezza della sua Spal è arrivata con tranquillità, grazie al lavoro di Leonardo Semplici che è stato premiato ieri al Football leader 2019 con la Panchina giusta. Queste le sue dichiarazioni a Il Mattino:

La classifica finale lì davanti ha rispecchiato i valori secondo lei?

«Il Napoli è certamente una squadra importante e con una rosa di grande valore. Personalmente ritengo che abbia fatto un grande campionato. Magari avrebbe potuto lottare un po' più a lungo per il titolo anche se aveva di fronte una squadra come la Juventus, formazione capace di fare un cammino straordinario».

E l'anno prossimo?

«Penso che il Napoli abbia tutte le qualità per confermarsi a certi livelli se non addirittura per fare di più».

Cosa le è piaciuto di più della gestione Ancelotti?

«La sua grande capacità di gestione del gruppo. Ha girato tanti giocatori e ha sfruttato tutta la rosa. Credo che questo sia stato un valore aggiunto per una squadra top».

Guardiamo avanti: il Napoli ha messo a lungo gli occhi su Lazzari.

«Manuel è un ragazzo eccezionale ed un ottimo giocatore. Credo che meriti una piazza importante».

Napoli?

«Sicuramente lo è, ma non è l'unica. Il ragazzo è cresciuto tanto ed è maturato tanto in questi anni e ora ha l'età giusta per fare un salto di qualità. Credo sia difficile per noi riuscire a tenerlo ancora un altro anno perché ha fatto un percorso lungo e bello, è migliorato professionalmente ed è giusto che faccia un salto importante».

Agli azzurri piace anche Fares: è pronto per il Napoli?

«Sicuramente può diventarlo».

Cosa intende?

«Quest'anno ha giocato in un ruolo più adatto alle sue caratteristiche e ha fatto passi importanti. Anche lui è maturato molto e penso che a breve possa aspirare a diventare un giocatore da top club. Per altro parliamo di un classe '96 e sono convinto che a breve potrebbe essere pronto per salutarci».