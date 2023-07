Spal, Fusco: "Meluso si saprà ritagliare il giusto ruolo, ai miei ragazzi dirò affrontate i Campioni d'Italia divertendovi"

Filippo Fusco, direttore sportivo della SPAL, che lunedì affronterà il Napoli a Dimaro in amichevole è stato anche un ex Napoli in passato ai tempi di Novellino. Oggi parla in una lunga intervista a Il Mattino e queste sono solo alcune delle sue dichiarazioni:

¬ęMauro Meluso¬†√® una persona perbene e che conosco da anni. Un dirigente competente e che non √® mai sopra le righe; per un dirigente non √® facile arrivare a luglio e avr√† bisogno di un po' di tempo per conoscere, capire e per potersi ritagliare il giusto ruolo al fianco di un presidente che ha le idee molto chiare spesso anche nella gestione dell'area tecnica. Ai miei ragazzi dir√≤:¬†Divertitevi, il calcio √® bello, godetevi il momento perch√© non tutti i giorni capita di giocare contro la squadra Campione d'Italia¬Ľ.