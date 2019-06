Fabian: "Ho 4 anni di contratto con il Napoli: resto e voglio vincere. Sono cresciuto con Ancelotti, ora mi godo la vittoria"

Notizie calcio Napoli - Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni della Domenica Sportiva Estate dopo la vittoria con la sua nazionale Spagna Under 21 dell'Europeo giocato in Italia e che lo ha visto andare in gol nel 2-0 alla Germania:

Spagna Under 21, le parole di Fabian Ruiz sul Napoli

"Sono molto contento per la vittoria del torneo. Siamo partiti male contro l'Italia ma abbiamo meritato la vittoria finale. Ancelotti? Con lui sono cresciuto molto, è una persona importante per me. Ho giocato molte partite e sono contento. Mercato? Ho ancora 4 anni di contratto e sono contento di restare a Napoli. Ora mi godo le vacanze e spero di vincere qualcosa in azzurro".

Poi aggiunge ai media spagnoli: