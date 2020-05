Spadafora: "Il Cts chiede tre modifiche vincolanti ai protocollo: se la Figc le accetta si ripartirà"

Serie A - Vincenzo Spadafora, ministro dello sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al TG1:

Spadafora

Ripresa Serie A, le parole di Spadafora

"Il parere richiesto dal Governo sul protocollo presentato dalla FIGC è stato espresso oggi dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio. Il comitato tecnico scientifico chiede dei cambiamenti vincolanti. Qualora un calciatore risultasse positivo la quarantena per 14 giorni, che i medici sportivi si assumano tutte le responsabilità e che i tamponi per i calciatori non inficino quelli sul resto della popolazione. Qualora la FIGC dovesse approvare queste modifiche allora si potrebbe ripartire. Io credo che dalle indicazioni del comitato emerge che la linea di prudenza vada seguita, serve almeno un’altra settimana per capire l’evoluzione della curva epidemiologica. Dal 18 maggio riprenderanno anche tutti gli altri sport di squadra, domani mattina presenterò il quadro per far ripartire anche gli altri impianti"