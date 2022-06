Soviero: "Ospina non vale nemmeno 2 mln, non vedo differenze con Sepe"

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex portiere Salvatore Soviero.

“Il campo da, sicuramente, ragione a Ospina. La società ha tracciato una linea, inoltre andare via a parametro zero è difficile poiché o sei un fenomeno o rimani senza squadra.

?, soprattutto in un Napoli che si sta ridimensionato. Di soldi ne girano pochi e bisogna dare il giusto valore alle potenzialità di un giocatore. Ospina per me non vale nemmeno 2 milioni di euro. Il Napoli ha avuto portieri con le stesse caratteristiche: non vedo differenze tra Sepe e Ospina.

Come personalità Ospina e Sepe sono alla pari, inoltre entrambi sono bravi con i piedi. Ci sono portieri giovani che guadagnano meno di Ospina e sono anche più forti di lui. I portieri devono avere personalità. Il Napoli ha già investito tanto su Meret, o li brucia o cerca di dare valore ai soldi spesi. Un bidone è quando, alla luce di 4/5 anni, i soldi vanno persi. Meret ora deve dimostrare il reale valore, se uno è fenomeno gioca. Il problema è affrontare un campionato quando le cose vanno male. Una cosa è capire di calcio, mentre un’altra è capire le dinamiche del calcio”.