Sottosegretario alla Salute Costa: "Condivido la scelta di Draghi, massimo 5mila tifosi agli stadi"

«Sugli stadi c’è stata un’assunzione di responsabilità da parte della Lega Calcio a seguito di un incontro con il premier Draghi. Da qui la scelta di andare ad una capienza massima di 5 mila spettatori per due giornate, a partire dal 16 di gennaio. Una scelta che condivido»

Queste le parole del sottosegretario alla salute Andrea Costa durante una visita alla Pubblica Assistenza della Spezia, così come riportate dell’Ansa. L’obiettivo del provvedimento che restringe la partecipazione dei tifosi – dice Costa – è quello di limitare assembramenti. Tra due settimane, quando dovrebbe essere superato il picco di contagi e si dovrebbe dunque entrare in una fase più gestibile, la situazione potrà essere rivalutata. Ad oggi si ritene rischioso, vista l’alta contagiosità della variante Omicron, mandare 40.000 tifosi allo stadio, come avviene a San Siro nonostante il limite alla metà della capienza.

