Roberto Sosa è intervenuto in diretta a Tele A:

"Ma chi se ne fotte se in tutta Italia non elogiano quanto devono il Napoli? Il 99% degli attaccanti quando la palla si impenna in quel modo va via o va a disturbare il portiere, Osimhen, invece, è un animale e ha creduto di poter saltare oltre ogni record per fare gol".