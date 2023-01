Sosa: "Osimhen ha fatto un gol incredibile, sembrava una ballerina: la sua fame la paragono a quella di Djokovic"

Roberto Sosa ha parlato ai microfoni di Terzo Tempo, in onda su Tele A:

“Il gol di Victor Osimhen? Quando tu stoppi la palla in maniera orientata, col fine di fine gol, è difficilissimo. La posizione del corpo di Osimhen è incredibile, ha fatto un super gol: sembra una ballerina. La fame di Osimhen la paragono al tennista Djokovic. Simeone? Anche nel suo caso ha fatto un movimento straordinario, cosa ha regalato tre punti fondamentali al Napoli. Il suo gol mi ricorda i gol che si segnano per strada, in Argentina. Non li segnavo anche io così, perà è stato straordinario”.