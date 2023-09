Sosa: "Il Napoli può vincere lo scudetto ma deve essere più concreto. Osimhen? Può migliorare ancora in due cose, ecco quali"

Roberto Sosa è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Il Napoli ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto anche questa stagione. Se crei un volume di occasione ampio e poi prendi gol come preso dalla Lazio non puoi fartene una colpa anche se devi essere più concreto. Osimhen? Se vogliamo trovare il pelo nell'uovo, può migliorare nei colpi di testa ed essere più tranquillo quando calcia in porta. Fare una buona prestazione a Genova consentirebbe di migliorare l'autostima per affrontare la gard i Champions con il Braga".