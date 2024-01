Sosa critica Mazzarri dopo Lazio Napoli:

"Ha tolto certezza a tutti i giocatori di qualità, subisce poco ma non crea niente! L'essenza, la creatività, la fantasia, nelle persone, ma soprattutto nei calciatori scaturiscono nella tecnica. Quando la tattica supera la tecnica, secondo me, la conseguenza è quella di bloccare i calciatori. Gli obiettivi si possono raggiungere in tanti modi, in questo, chiaramente, il percorso sarà più difficile"