Sosa: "Corsa scudetto? No a domande di terrorismo psicologico su come proseguirà il campionato. Faccio un appello ai tifosi azzurri"

Roberto Carlos Sosa, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di NapoliMagazine:

"Corsa Scudetto? Il discorso non deve basarsi sulla possibilità che il Napoli possa vincere il campionato o perderlo, io sono dell'idea che bisogna godersi ogni momento. Che sia positivo o negativo si impara sempre qualcosa. Il Napoli finora ha disputato un campionato straordinario ed una Champions eccezionale. Il Napoli ha fatto un lavoro super, e questo aspetto va sottolineato, senza porci domande psicologiche o di terrorismo psicologico sul traguardo finale o su come proseguirà il campionato. Spalletti incide in tutto, perchè è l'allenatore. Quando le cose vanno male il primo indiziato ad essere sostituito e' proprio il tecnico, per cui se tutto va bene è giusto sottolineare la bravura dell'allenatore".